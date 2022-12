Sarto cobra apoio do PT em Fortaleza após PDT selar aliança com Lula e Elmano

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), afirmou que seu partido irá “compor a base de apoio do governador” eleito Elmano de Freitas (PT) e destacou aliança com o governo do presidente eleito Lula (PT). Em contrapartida, o pedetista cobrou que o PT "dê o mesmo crédito" à sua gestão na capital. Sarto foi entrevistado nesta sexta-feira, 30, pela Rádio O POVO CBN.



“Tivemos uma conversa boa com o governador eleito. (...) Tenho certeza de que ele tem todas as condições objetivas de dar continuidade aos grandes governos que Camilo (Santana) e Cid (Gomes) fizeram. O PDT vai compor a base de apoio a Elmano porque defende o mesmo projeto que Cid começou e Camilo continuou”, pontuou em entrevista aos jornalistas Jocélio Leal e Nathally Kimberly.

Ao comentar a relação política entre as siglas, Sarto fez um apelo para que os petistas o apoiem no âmbito municipal, que o PDT está "dando a Elmano e ao presidente eleito Lula (PT)". Em Fortaleza, o PT é oposição aos pedetistas desde as gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).

“O PDT nacional tem uma relação muito próxima ao PT nacional. É mais do que natural que essa relação aqui (em Fortaleza), melhore um pouquinho. O PDT apoia o PT em nível nacional, estadual e aqui estou pedindo o mesmo”, reforçou.

Ao ser questionado se se referia à Taxa do Lixo, tema que gerou o desgaste mais recente entre a as legendas localmente, Sarto afirmou que não se tratava disso, mas de uma discussão mais ampla. “Não é só Taxa do Lixo, é atitude. É me dar o mesmo crédito que estamos dando para o governo Elmano e para o governo Lula e, evidentemente, se divergir em algum projeto não tem problema. É assim mesmo”, disse.

Há uma semana, Sarto criticou vereadores petistas por manobrar contra a tramitação da Taxa do Lixo no Legislativo e disse que o "PT botou o povo pobre para pagar". Vereadores petistas divulgaram nota de repúdio sobre as falas e disseram que o gestar estava "delirando" ao fazer tal afirmação.

Sobre a relação administrativa entre o Estado e a Capital, Sarto projetou a manutenção da boa relação e de parcerias. Ele destacou a “relação próxima” do futuro governador com a Capital, cidade pela qual Elmano já foi candidato a prefeito. “Já trocamos algumas ideias e semana que vem devemos nos reunir para tratar dessa parceria administrativa entre Governo e Prefeitura”, concluiu.

Nacionalmente, o PDT terá o presidente do partido, Carlos Lupi, como ministro da Previdência de Lula. No Ceará, o partido também tem nomes indicados para o secretariado de Elmano, dentre eles o deputado estadual Salmito Filho, que chefiará a secretaria do Desenvolvimento Econômico; e o deputado federal Robério Monteiro, que assumirá a pasta de Recursos Hídricos na próxima administração.

