Elmano anuncia Onélia Santana como secretária da Proteção Social

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, nesta sexta-feira, 23, a permanência de Onélia Santana como titular da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS). A ex-primeira-dama do Ceará vai continuar na cadeira que ocupa desde abril deste ano.

Elmano começou a anunciar os primeiros nomes que vão compor seu secretariado na tarde desta sexta-feira, para quando estão previstas as confirmações dos titulares de sete pastas.

Onélia é graduada em Letras Língua Portuguesa pela Universidade Regional do Cariri, psicopedagoga clínica e institucional pela Unichristus e doutoranda em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC-SP e está concluindo MBA em Gestão Pública pela PUC.



Formada em Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância (Harvard) e em Políticas Públicas para o Desenvolvimento da Primeira Infância (Insper-SP), Onélia Santana atuou como secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania de Juazeiro do Norte, primeira-dama do Ceará e é presidente do Comitê Consultivo Intersetorial das Políticas de Desenvolvimento Infantil do Estado do Ceará (CPDI) e idealizadora do Programa Mais Infância Ceará, do Governo do Ceará.