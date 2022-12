Elmano anuncia delegado da PF Samuel Elânio como secretário da Segurança

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, nesta sexta-feira, 23, o delegado Samuel Elânio de Oliveira Júnior como novo titular da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Os critérios utilizados para a escolha foram técnicos e políticos, segundo o futuro governador.

Elmano começou a anunciar os primeiros nomes que vão compor seu secretariado na tarde desta sexta-feira, para quando estão previstas as confirmações dos titulares de sete pastas.

A divulgação da equipe acontece por meio das redes sociais do petista. Ao longo dia, outros nomes devem ser publicados.

Anuncio agora o novo secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Samuel Elânio. Desejo boa sorte e ótimo trabalho à frente da SSPDS. pic.twitter.com/E4Y81Mrzg8 — Elmano Freitas (@elmanooficial) December 23, 2022

O delegado atuou em diversas operações policiais contra o crime organizado nos estados do Amapá, Ceará e Rio Grande do Norte, que resultaram nas apreensões de armamentos, além das prisões de suspeitos com elevado grau hierárquico dentro de grupos criminosos envolvidos em roubos a bancos no Nordeste. Recentemente foi chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Superintendência da Polícia Federal no Ceará (DRE/CE).

Samuel Elânio também integrou os trabalhos que culminaram em prisões de chefes criminosos nacionais em outros países. O delegado da Polícia Federal possui graduação em Direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e especialização em Direito e Processo Administrativo pela mesma instituição.

