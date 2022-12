Vladyson Viana é anunciado futuro secretário do Trabalho no Ceará

Pasta surge do desmembramento da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet-CE)

O governador eleito do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou na noite desta quinta-feira, 29, Vladyson Viana (também do PT) como futuro secretário do Trabalho.

A Pasta surge do desmembramento da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet-CE). Minutos antes, Salmito Filho (PDT) havia sido anunciado futuro secretário do Desenvolvimento Econômico.

Vladyson Viana é atualmente o presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) e já era cotado para compor o secretariado de Elmano. Em suas redes sociais, o futuro governador destacou que o indicado "atuou na formulação de diretrizes para a criação de políticas públicas para a juventude, como gerente de projetos no Gabinete do Governador e como integrante da coordenação do Projovem Campo e Urbano".

Na publicação, Elmano, destaca por fim, que o futuro secretário do Trabalho tem ainda experiência federal, tendo atuado como chefe de Gabinete da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa no Ministério da Saúde e diretor do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único da Saúde (SUS).

