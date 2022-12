Posse de Elmano no Governo: confira horário e programação da cerimônia

Cerimônia de posse contará com sessão solene na Assembleia Legislativa e solenidade de posse no Palácio da Abolição

A cerimônia de posse de Elmano de Freitas (PT), eleito com 54,02% dos votos no 1º turno das eleições e da vice-governadora Jade Romero (MDB), será domingo, dia 1º de janeiro de 2023, em Fortaleza (CE).

A sessão solene com o futuro governador e vice-governadora está prevista para iniciar às 7h30 min do dia 1°, na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE). Já a cerimônia de posse ocorrerá no Palácio da Abolição, onde Izolda Cela (sem partido) fará a transferência de gestão, às 9 horas.

A posse dos parlamentares eleitos nas eleições de 2022 ocorrerão em 1° de fevereiro de 2023, na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE).

Confira cronograma da cerimônia:

Início da Sessão Solene na Assembleia Legislativa - 7h30m

Final da Sessão Solene na Assembleia Legislativa - 8h50min

Início da Sessão solene de posse no Palácio da Abolição - 9 horas

Final da Sessão solene de posse no Palácio da Abolição - 10h30min

Como e onde assistir a posse:

A sessão será transmitida ao vivo pelas redes sociais da Casa, TV Assembleia e FM Assembleia, e nas redes sociais de Elmano de Freitas (PT).

Na Assembleia

A sessão solene de posse será transmitida na íntegra pelo YouTube do governador e também da Assembleia Legislativa.

No Palácio da Abolição

A cerimônia de posse será transmitida na íntegra pelo YouTube do Governo e o pronunciamento pelas redes do governador

Serviço

Solenidade de posse do Governador e da Vice-Governadora eleitos do Governo do Ceará

Data: 1° de janeiro de 2023 (domingo)

Evento: Sessão solene

Horário: 7h30min

Local: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Plenário 13 de Maio (Av. Desembargador Moreira, 2807, Dionísio Torres, Fortaleza/CE)

Evento: Solenidade de posse

Horário: 9 horas

Local: Palácio da Abolição (Avenida Barão de Studart, 505, Meireles, Fortaleza/CE)



