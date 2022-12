Elmano anuncia Luisa Cela como secretária da Cultura

Secretaria do próximo governo do Ceará começa a ser anunciado

O governador eleito Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta sexta-feira, 23, Luísa Cela como secretária da Cultura para seu governo a partir de 1° de janeiro. A filha da atual governadora Izolda Cela (sem partido) tem histórico de atuação na área, já tendo exercido cargo coordenadora de Cultura da transição do petista.

Elmano começou a anunciar os primeiros nomes que vão compor seu secretariado na tarde desta sexta-feira, para quando estão previstas as confirmações dos titulares de sete pastas.

Anuncio agora a nova secretária da Cultura, Luísa Cela. Desejo boa sorte e ótimo trabalho à frente da Secult. pic.twitter.com/ZvQlCccO0G Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine December 23, 2022

Ela é ex-secretaria executiva da Cultura do Governo do Estado do Ceará. Entre os anos de 2014 e 2016 foi diretoria de Direitos Humanos da Rede Cuca (Centro de Cultura, Juventude, Esporte e Ciência). No período seguinte desempenhou a função de Diretora de Cidadania Cultural do Instituto Dragão do Mar.

Em 2017, foi presidenta do Instituto ECOA - Sobral/Ceará (Escola de Comunicação, Cultura, Ofícios e Artes). Possui mestrado em Saúde da Família e graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará (2010) com especialização em Arte-Terapia pelo Instituito Aquila (2011).