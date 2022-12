Elmano anuncia médica Tânia Mara como secretaria de Saúde do Ceará

A nova secretária possui residência em Infectologia e especialização em Medicina do Viajante pelo royal College of Glasgow

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, nesta sexta-feira, 23, a médica Tânia Mara Silva Coelho com a nova titular da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Os critérios utilizados para a escolha foram técnicos e políticos, conforme o gestor.

Elmano começou a anunciar os primeiros nomes que vão compor seu secretariado na tarde desta sexta-feira, para quando estão previstas as confirmações dos titulares de sete pastas.

A divulgação da equipe acontece por meio das redes sociais do petista. Ao longo dia, outros nomes devem ser publicados.

Começo a anunciar agora os primeiros nomes que irão integrar o nosso secretariado para o Governo do Ceará, a partir de 1º de janeiro.



Inicio com o anúncio da nova secretária da Saúde do Ceará, doutora Tânia Mara Coelho. Desejo boa sorte e ótimo trabalho à frente da Sesa. pic.twitter.com/JpaxYfZMmS — Elmano Freitas (@elmanooficial) December 23, 2022

Tânia Mara é médica é formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), possui Residência em Infectologia e especialização em Medicina do Viajante pelo Royal College of Glasgow, na Escócia, e especialização em Gestão das Clínicas pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

É mestranda em Saúde Pública pela UFC. Foi superintendente da Rede Hospitalar da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), além de diretora clínica, técnica e geral do Hospital São José (HSJ).

