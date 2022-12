Yrwana Albuquerque será a nova secretária do Turismo no Ceará

Ela é indicação do atual comandante da pasta, Arialdo Pinho, e do prefeito de Caucaia, Vitor Valim

Yrwana Albuquerque foi anunciada como a próxima secretária do Turismo do Ceará pelo governador eleito Elmano de Freitas (PT).

Ela é indicação do atual comandante da pasta, Arialdo Pinho, e do prefeito de Caucaia, Vitor Valim, que já a havia escolhido como secretária de Turismo e Cultura para o município.

Além disso, é a sétima mulher anunciada por Elmano.

Yrwana Albuquerque é formada e pós-graduada em Turismo. Já atuou como gerente de Suprimentos, assessora de Direção de Marketing e assessora de Direção Administrativa/Financeira da Secretaria do Turismo do Estado do Ceará.

