Elmano de Freitas divulga primeiros nomes do secretariado; veja lista

O governador eleito Elmano de Freitas (PT) começou a divulgar nesta sexta-feira, 23, os primeiros nomes do secretariado que vão compor o novo Governo do Ceará. Os critérios utilizados para a escolha foram técnicos e políticos, segundo ele.

Elmano divulgou sete nomes: Tânia Mara Coelho (Saúde); Samuel Elânio (Segurança Pública); Mauro Albuquerque (Administração Penitenciária); Rodrigo Bona Carneiro (Controladoria-geral de Disciplina); Onélia Santana (Proteção Social); Rafael Machado Moraes (Procuradoria-geral do Estado); Luísa Cela (Cultura)

Confira primeiros nomes anunciados por Elmano:

Saúde: Tânia Mara Coelho

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segurança Pública: Samuel Elânio

Administração Penitenciária: Mauro Albuquerque

Controladoria-geral de Disciplina: Rodrigo Bona Carneiro

Proteção Social: Onélia Santana

Procuradoria-geral do Estado: Rafael Moraes

Cultura: Luísa Cela

Começo a anunciar agora os primeiros nomes que irão integrar o nosso secretariado para o Governo do Ceará, a partir de 1º de janeiro.



Inicio com o anúncio da nova secretária da Saúde do Ceará, doutora Tânia Mara Coelho. Desejo boa sorte e ótimo trabalho à frente da Sesa. pic.twitter.com/JpaxYfZMmS — Elmano Freitas (@elmanooficial) December 23, 2022

Inicialmente, foi divulgado que o governador eleito divulgaria os primeiros nomes em entrevista coletiva na manhã de sexta-feira. Porém, o anúncio foi adiado poucos minutos antes da hora marcada, pois Elmano estava em reunião para tratar da adesão do PDT ao seu governo.

Paridade de gênero

Dos sete nomes anunciados, quatro são homens e três são mulheres. Durante a campanha para o Governo do Estado, Elmano garantiu que seu secretário seria formado de maneira paritária quantos aos gêneros dos titulares.

Perfil até o momento

Os primeiros nomes anunciados por Elmano seguem um perfil de secretários que de alguma maneira já estavam vinculados às pastas das quais serão titulares a partir de 1º de janeiro de 2023. Casos, por exemplo, de Mauro Albuquerque e Onélia Santana, que já eram secretários da Administração Penitenciária e Proteção Social, respectivamente.

Ou mesmo de outros nomes como Tânia Mara Coelho, que já ocupava cargo na Sesa, ou Luísa Cela, que teve passagem anterior na Secult.

Elmano ainda não anunciou nomes com perfil mais político, ligados a partidos ou políticos que o apoiaram durante a campanha. Casos do MDB de Eunício Oliveira ou o PP de Zezinho Albuquerque.

Nomes considerados de confiança do governador eleito estão cotados para ocupar postos do chamado "núcleo-duro" do Palácio da Abolição também ficaram de fora desta primeira leva de anúncios. Waldemir Catanho e Maximiliano Quintino têm os nomes especulados para ocupar, respectivamente, a Chefia de Gabinete e a Casa Civil.