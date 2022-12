Elmano anuncia Fabrízio Gomes como novo secretário da Fazenda do Ceará

O governador eleito, Elmano de Freitas (PT) anunciou o economista Fabrízio Gomes como novo secretário da Fazenda, nesta terça-feira, 27. O anúncio foi divulgado nas redes sociais do futuro governador.

Fabrízio será secretário da Fazenda do Ceará no lugar de Fernanda Pacobahyba, que aceitou o convite para acompanhar o futuro ministro da Educação Camilo Santana (PT) para ficar à frente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O futuro secretário já havia dito que aceitaria o convite para assumir a Fazenda caso lhe fosse feito."Eu sou servidor de carreira. Se me chamarem para essa missão, eu aceito", falou.

Formado em Economia pela pela Universidade Católica de Salvador (Ucsal), Fabrízio tem mestrado e doutorado na mesma área pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Atualmente é secretário-executivo do Tesouro Estadual e Metas Fiscais da Sefaz e acompanhou os debates sobre o ICMS entre estados e União neste ano.

Desde 2007, ele é auditor contábil financeiro da Receita Estadual. O futuro secretário também é professor de Economia Monetária e Fiscal e Finanças Públicas.

Elmano de Freitas anunciou também Eliana Estrela para a Secretaria da Educação (Seduc), Sandra Machado para a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e Adelita Monteiro para a Secretaria da Juventude.

