Psol emplaca Adelita Monteiro na Secretaria da Juventude

Adelita Monteiro é uma das principais lideranças do Psol no Ceará e ocupará o cargo de secretária da Juventude em 2023.

O governador eleito Elmano de Freitas (PT) anunciou Adelita Monteiro (Psol) para a Secretaria da Juventude, nesta sexta-feira, 23. Ela ocupará o cargo no Governo do Ceará a partir do dia 1° de janeiro de 2023.

Liderança do Psol, Adelita é artesã e cordelista, e militante há 20 anos. Foi pré-candidata ao Governo do Ceará em 2022, mas retirou sua candidatura para anunciar apoio à Elmano de Freitas durante a campanha eleitoral. Foi candidata a deputada federal pelo Psol, mas não se elegeu.

Foi integrante do Movimento Hip Hop Organizado (MH20) e atua junto as juventudes nas periferias de Fortaleza. Iniciou na militância política nas Pastorais da Juventude.

