Guerra Israel x Hamas: últimas notícias de hoje, segunda, 16

O conflito armado entre as Forças de Defesa de Israel e o grupo armado Hamas chega ao seu décimo dia. Confira as últimas notícias de hoje da guerra entre Israel x Hamas

A guerra entre as Forças de Defesa de Israel e o grupo armado Hamas prossegue nesta segunda, 16, chegando ao seu décimo dia com aproximadamente 4,25 mil mortos. De acordo com os dados divulgados pela rede árabe Al Jazeera, com base em informações oficiais dos dois envolvidos na guerra, foram vitimados cerca de 2.865 mil palestinos e 1.400 mil israelenses.



Ainda segundo a Al Jazeera, os palestinos mortos por Israel em Gaza chegam ao número de 2.808 pessoas, sendo mais de 700 crianças. Na Cisjordânia, as vítimas fatais durante operações militares somam 57 pessoas. Já as mortes causadas pelo Hamas chegaram a 1.400 israelenses, sendo mais de 1 mil civis. Entre os feridos, de ambos os lados, estão ao menos 15.459 pessoas.

Em 7 de outubro, o grupo extremista Hamas lançou um ataque sem precedentes contra Israel. As forças de defesa de Israel responderam ao ataque com bombardeios em alvos na Faixa de Gaza.