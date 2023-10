Beduínos de Neguev temem ficar presos no conflito entre Israel e Hamas

No deserto de Neguev, no sul de Israel, jovens beduínos reúnem-se perto de um carro danificado por um foguete disparado da Faixa de Gaza, com medo da guerra que se aproxima.

"Eu não conseguia me mover", contou à AFP. "Alguns jovens vieram e me tiraram do carro. Fiquei com a perna ferida por estilhaços e fui levado ao hospital. Fiquei três dias lá sem saber o que estava acontecendo, sem ouvir nada e sem dormir", disse.

"Mesmo agora ainda acordo assustado e confuso", afirmou.

Abu Jamaa lembrou que um menino de cinco anos chamado Yazan "estava parado na porta de sua casa, perto de outro carro. Quando o foguete explodiu, o carro voou e queimou junto com outros veículos".

"Yazan morreu e explodiu em pedaços", contou.

Ele disse que o foguete deixou uma cratera com "mais de três metros de profundidade".

O pai de Yazan, Zakaria, um motorista, relatou entre lágrimas que "estava em Eliat no sábado de manhã quando soube da morte do meu filho. Voltei no meio do bombardeio entre o Hamas e Israel e vi meu filho no hospital".