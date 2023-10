Netanyahu promete ações e 'forças nunca vistas antes' contra Hamas

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez um discurso nesta segunda-feira, 9, explicando as ações de seu governo em reação aos recentes ataques que o país sofreu, especialmente partindo do grupo Hamas, que controla a Faixa de Gaza. Em seu pronunciamento, o israelense afirmou que irá atacar a facção islamista com "forças nunca vistas antes", e disse que as imagens recentes de bombardeios em Gaza são "apenas o começo".

Netanyahu pediu a formação de uma coalizão visando um governo de unidade nacional com urgência, lembrando que a mesma situação ocorreu na Guerra dos Seis Dias, conflito em 1967 quando Israel foi atacado por uma união de países vizinhos.

"Foi o pior horror que vimos em anos", descreveu o primeiro-ministro sobre as ações que tiveram início no último sábado. Netanyahu mencionou por uma série de vezes o número de pessoas executadas, e descreveu as ações contra os israelenses, incluindo o assassinato de crianças e de civis sem chances de defesa.