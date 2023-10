Entenda o que é o Hamas, que está em guerra contra Israel, e qual a posição do Brasil

O TOTAL de mortes no conflito entre Israel e Hamas ultrapassa os milhares, segundo as autoridades Crédito: MOHAMMED ABED / AFP

O grupo Hamas deflagrou grande ataque contra Israel no último sábado, 7, depois de bombardear a região por terra, água e ar. Em resposta, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou guerra ao Hamas, atacou o território palestino com mísseis e concovou 300 mil reservistas, além de realizar ataque ao porto de Gaza na terça-feira, 10.

O POVO explica o que é e o que defende o Hamas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Criação do Hamas O Hamas é um movimento islâmico palestino com ala militar, que surgiu em 1987, depois do inicio das primeiras manifestações do povo palestino contra a ocupação israelense na Cisjordânica e na Faixa de Gaza. O movimento ficou conhecido como “Intifada”, que significa “levante” em árabe.