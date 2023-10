Israel nega informações sobre cessar-fogo em Gaza

O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou nesta segunda-feira (16) que não há cessar-fogo neste momento entre o país e o movimento islamista palestino Hamas, no 10º dia de uma guerra que deixou milhares de mortos.

"Não há cessar-fogo e entrada de ajuda humanitária em Gaza em troca da saída de estrangeiros", afirmou um comunicado divulgado pelo gabinete de Netanyahu, após a circulação de informações que citavam uma trégua.

O Exército israelense exige desde sexta-feira que 1,1 milhão de habitantes do norte de Gaza sigam para o sul, ante uma possível ofensiva no enclave, ao redor do qual posicionou dezenas de milhares de soldados.