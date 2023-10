Gaza enfrentará catástrofe em 24 horas sem ajuda imediata, afirma OMS

"Restam 24 horas de água, eletricidade e combustível" em Gaza antes de uma "verdadeira catástrofe" se a ajuda humanitária não entrar no enclave palestino, disse Ahmed Al Mandhari, chefe regional da Organização Mundial da Saúde (OMS), nesta segunda-feira (16).

A ajuda humanitária e médica, principalmente da Organização Mundial da Saúde (OMS), está atualmente bloqueada no Sinai egípcio, na fronteira com a Faixa de Gaza, devido à ausência de um acordo entre Israel e o Egito para a entrada do material no enclave.

Gaza tem sido bombardeada de forma incessante por Israel desde que o movimento islâmico Hamas realizou um ataque mortal ao território israelense em 7 de outubro.