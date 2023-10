Blinken retorna a Israel após reuniões com líderes árabes em meio a possível invasão de Gaza

A visita a Israel ocorre depois de o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ter dito que uma nova ocupação israelense na Faixa de Gaza, como aconteceu de 1967 a 2005, seria um "grande erro" em mais uma sinalização da preocupação de Washington com a crise humanitária na região. Centenas de milhares de pessoas se deslocaram na Faixa de Gaza, saindo do norte em direção ao sul. De acordo com o Escritório da ONU para a coordenação de Assuntos Humanitários, o enclave palestino possui poucos suprimentos e combustível para as próximas 24 horas.

Blinken deve ir direto para Jerusalém para se encontrar com o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, e o gabinete de guerra israelense. O secretário de Estado dos EUA também terá reuniões com o presidente de Israel, Isaac Herzog, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, e o líder da oposição israelense, Yair Lapid.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, retornou a Israel pela segunda vez em menos de uma semana após viagens em que conversou com autoridades de diversos países árabes em meio a guerra de Israel com o grupo terrorista Hamas que começou após os ataques terroristas de 7 de outubro. O conflito já causou a morte de mais de 4 mil pessoas.

Durante as viagens de Blinken por seis países árabes, o secretário de Estado americano se encontrou com líderes como o presidente do Egito, Abdul Fatah Al-Sisi, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, e o Rei da Jordânia, Abdullah II. Blinken ouviu as preocupações dos líderes árabes em relação a uma possível invasão israelense ao enclave palestino, que poderia levar a um conflito mais amplo na região.

Washington tem dado apoio irrestrito ao governo israelense após o ataque do grupo terrorista Hamas no dia 7. Contudo, uma possível resposta militar massiva de Israel na Faixa de Gaza fez com que diversos países árabes ficassem alarmados com a possibilidade de uma crise humanitária mais abrangente.

Visita

Blinken desembarcou em Israel pela primeira vez desde o inicio da guerra na quinta-feira passada, 12, e depois se reuniu com líderes da Jordânia, Autoridade Palestina, Catar, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Egito.

As conversas fizeram com que os EUA ressaltassem a importância de Israel respeitar as leis de guerra no que diz respeito ao tratamento de civis na Faixa de Gaza. Blinken estendeu duas vezes a sua missão diplomática e planeja regressar à Jordânia após a sua passagem por Israel.

O secretário de Estado dos EUA também deve discutir uma possível visita do presidente americano, Joe Biden, a Israel, após convite de Netanyahu.