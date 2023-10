Ministro da Turquia tenta negociar libertação de reféns com chefe do Hamas

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, discutiu a possibilidade de libertação de reféns com o chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, nesta segunda-feira, 16, por telefone, disse seu gabinete. De acordo com o comunicado do gabinete de Fidan, publicado pelo jornal Al Arabiya, foram discutidos "os últimos acontecimentos na guerra na Palestina e a possibilidade de libertação de civis".

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, confirmou via rede social que conversou com o ministro turco sobre as estratégias para conquistar a libertação dos reféns.