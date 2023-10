Em Israel, agenda de Blinken com autoridades tem tensão e aviso sobre 'guerra longa'

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, regressou nesta segunda, 16, a Israel para se encontrar com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, além de outras autoridades do país. Segundo comunicado emitido pelo Departamento de Estado, o secretário discutiu o compromisso com parceiros na região e recebeu uma atualização sobre a situação no terreno. De acordo com a publicação, Blinken reforçou o "firme apoio ao direito de Israel de se defender do terrorismo do Hamas".

A Reuters, citando Matthew Miller, porta-voz do Departamento de Estado, apontou que ambos tiveram que se refugiar em um bunker por cinco minutos quando soaram as sirenes para anunciar um ataque aéreo em Tel Aviv. Tanto Blinken quanto Netanyahu saíram do refúgio pouco depois e continuaram sua reunião no centro de comando do Ministério de Defesa israelense, de acordo com Miller.

Na reunião, o diplomata assegurou "a determinação dos Estados Unidos em fornecer ao governo israelense o que necessita para proteger os seus cidadãos". O secretário discutiu com Netanyahu a coordenação dos Estados Unidos com a ONU e os parceiros regionais para facilitar a prestação de ajuda humanitária aos civis, diz o comunicado. Blinken também tratou do compromisso com a libertação rápida e segura dos reféns do Hamas.