Chanceler turco conversou com líder do Hamas sobre libertação de reféns

O chefe da diplomacia turca conversou por telefone com o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, sobre a "possibilidade" de libertação dos reféns detidos pelo movimento islamita palestino, anunciou o Ministério das Relações Exteriores nesta segunda-feira (16).

"O ministro das Relações Exteriores, Hakan Fidan, teve uma conversa por telefone com o chefe do gabinete político do Hamas, Ismail Haniyeh, sobre os últimos acontecimentos na Palestina e a possibilidade de libertação de civis" que o movimento islamita tem mantido como reféns desde o ataque que realizou em 7 de outubro contra Israel, indicou o ministério.

Mais de 1.400 pessoas, a maioria civis, foram mortas no ataque do Hamas e 199 foram feitas reféns.