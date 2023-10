O POVO News: Israel nega cessar-fogo e invasão de Gaza deve ser por terra, céu e mar

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 16. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição traz as últimas informações sobre o conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas . Israel negou cessar-fogo na Faixa de Gaza, e a anunciou que prepara operação por terra e mar na região.

Ainda segundo o Egito, Israel não permitiu a abertura da fronteira com Gaza, o que impossibilita a retirada de brasileiros e outros estrangeiros da região. O avião brasileiro aguarda em Roma para resgatar os brasileiros. A operação de repatriação também foi ampliada com mais um vôo.

Nesta segunda-feira, 16, Israel também realizou a evacuação de 28 cidades e vilas na fronteira com o Líbano, após troca de tiros e ameaças com o grupo xiita Hezbollah. O país também acusa o Hamas de ter 199 pessoas como refém e afirma ter matado o chefe da inteligência do grupo islmâmico, Khan Younes.

A edição irá receber o professor titular de direito internacional da Universidade de São Paulo (USP), Paulo Borba Casella, que acaba de lançar o livro "Direito Internacional do Tempo de Suarez, Gentili e Zouch". Assim como o professor Emmanuel Teófilo Furtado Filho, do departamento de direito público, e o diretor da ONG One Middle East Agency (OMEA), Moshe Loewenthal, para falar sobre a situação do país e perspectivas da guerra.

O programa terá análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira.



Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18 horas