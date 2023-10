A dias da eleição na Argentina, guerra em Israel une Milei, Massa e Bullrich contra Hamas

Conforme se aproximam as eleições presidenciais, legislativas e algumas provinciais na Argentina, o tema eleitoral ganha mais espaço na agenda dos argentinos. Ainda que a guerra em Israel cause preocupações, especialmente com os argentinos que continuam em área de conflito e os que foram sequestrados, as notícias envolvendo os escândalos dentro do peronismo e os últimos acontecimentos eleitorais são os temas que ocupam maior espaço. A Argentina tem a maior comunidade judaica da América Latina e houve manifestações de solidariedade a Israel em Buenos Aires. Entre os três principais candidatos presidenciais, o tema não é um dos que causam polarização, tendo os três condenado os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro. No último debate presidencial, de 8 de outubro, cada um tirou alguns segundos para dedicar palavras de solidariedade a Israel. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Em primeiro lugar, minha solidariedade para Israel, que está em seu pleno direito de defender seu território de terroristas", afirmou o libertário Javier Milei logo nas suas primeiras falas. O candidato é um dos mais levanta a bandeira de Israel na campanha presidencial.

"Minha solidariedade ao povo de Israel neste momento triste do ataque terrorista do Hamas", foram as palavras da oposicionista Patricia Bullrich. Já o peronista Sergio Massa, depois de ter feito uma manifestação mais tímida de solidariedade às vítimas, prometeu que, se eleito, vai "incluir o Hamas na lista de organizações terroristas da Argentina". Argentinos reféns Nos jornais, a preocupação é com a repatriação dos nacionais argentinos em Israel e principalmente com os relatos de argentinos sequestrados pelo Hamas. O governo lançou o programa "Retorno Seguro" para repatriar os mais de 1.300 argentinos que vivem em Israel. No último domingo, 15, chegaram os primeiros dois voos com mais de 240 deles a bordo. Mas com o alto número que ainda ficou, a Argentina solicitou ajuda ao Brasil para trazê-los. Os argentinos, bem como nacionais de Chile e Paraguai que solicitaram ajuda devem entrar numa lista de espera, já que os brasileiros são prioridade para repatriação pelo governo. Segundo o presidente Alberto Fernández, há cerca de 16 argentinos levados pelo Hamas para dentro da Faixa de Gaza. Ele se reuniu virtualmente com famílias dos sequestrados. "Estamos trabalhando com a inteligência israelense. Estamos em contato com as autoridades palestinas na Cisjordânia que nos dizem que não têm quaisquer laços com elo Hamas ou qualquer forma de identificar [as vítimas[, e não temos qualquer contato em a Faixa de Gaza, qualquer representação diplomática", afirmou o mandatário. "Não há margem para dúvidas para o Governo argentino. É inadmissível, imperdoável, indescritível que tenha ocorrido um acontecimento como o que ocorreu. A única coisa que fazemos é condenar esta atitude que este grupo terrorista tem tido. O que aconteceu não pode ser tolerado, permitindo a morte, a privação de liberdade e o desaparecimento, mesmo que momentâneo, de pessoas", concluiu.

Economia e escândalos como foco O motivo pelo qual Israel não ocupa tanto espaço nessas eleições é porque a economia já tem a prioridade, tanto para os eleitores quanto para as campanhas. Os mais recentes dados colocaram a inflação internanual perto dos 140%, sendo que o mês de setembro foi o segundo a registrar taxa de dois dígitos. Além disso, o valor do dólar paralelo disparou, ultrapassando a barreira dos 1.000 pesos pela primeira vez. Tudo isso somado ao última dado de pobreza no país, que mostrou como mais de 40% dos argentinos sofrem para ter o mínimo para comer e vestir.

Desta forma, o descontrole econômico é o grande tema desta eleição, muito acima de preocupações com segurança e política externa. Toda essa disparada da moeda, bem como limitações à saída de dólares do país, tem provocado uma escassez de alimentos, remédios e outros produtos importados que cada vez mais se sente no dia a dia. "A verdade é que as pessoas estão com outras preocupações para se colocarem no meio de uma agenda internacional", afirma Facundo Galván, professor de ciência política da Universidade de Buenos Aires. Em meio a este cenário, as campanhas saíram em brigas judiciais pela culpa do descontrole. Apesar de ser ele o ministro da Economia, Massa atribuiu a culpa à Milei por inflamar os mercados com suas declarações. Alberto Fernández decidiu ir aos tribunais contra o libertário pelas falas de que o peso era "excremento". E Milei também recorreu à Justiça para acusar o governo de propagar notícias falsas sobre suas promessas de campanha.