Guerra entre Hamas e Israel chega ao 3º dia; veja o que se sabe até agora

O total de mortes no conflito entre Israel e Hamas ultrapassa os milhares, segundo as autoridades Crédito: MOHAMMED ABED / AFP

A guerra que está ocorrendo neste início de outubro na Faixa de Gaza já dura três dias. Representantes de Israel e do grupo militante islâmico palestino, Hamas, prometem ataque e contra-ataque. Militantes de Gaza dispararam foguetes contra cidades israelenses na manhã de sábado, 7, antes de romper a cerca da fronteira com Israel e enviar militantes para o interior do território israelense. Homens armados do Hamas mataram centenas de pessoas, incluindo civis e soldados, e fizeram reféns. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O número de mortos registrados ultrapassa a casa dos milhares. Um grupo com cerca de 130 pessoas foi capturado pelo Hamas e é mantido como refém em cativeiro. Entre as pessoas capturadas, há civis e oficiais de alta patente do Exército de Israel.

CLIQUE AQUI para seguir o novo canal com as últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Hamas x Israel: quem é o Hamas?

Com 36 anos de existência, o Hamas surgiu após a chamada “Primeira Intifada” de 8 de dezembro de 1987. Intifada, em árabe, significa revolta palestina contra Israel. O início da revolta se deu com moradores atirando paus e pedras nas tropas israelenses no campo de refugiados de Jabaliyah, no extremo norte da Faixa de Gaza, por isso o conflito também é conhecido como “Guerra das Pedras”. Em sua fundação, em 1998, o Estatuto do Hamas definiu a Palestina histórica, com partes da atual Israel, como terra islâmica e excluiu qualquer paz permanente com o Estado judeu. O documento também ataca os judeus como povo, fortalecendo acusações de que o Hamas é antissemita. O Hamas como um todo, ou em alguns casos sua ala militar, é classificado como um grupo terrorista por Israel, Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido, bem como outras potências globais. Netanyahu pede um 'governo de união nacional' em Israel; CONFIRA

Hamas x Israel: motivos do conflito (Revolta de 1987)

Em dezembro de 1987, com o início da “Guerra das Pedras”, o conflito na Faixa de Gaza foi ganhando força entre palestinos e israelenses. O primeiro embate teve fim apenas em 1993, com a assinatura de um cessar-fogo em Madri (Espanha) e Oslo (Noruega), porém, os acordos firmados entre os dois Estados não se mantiveram por muito tempo. Com conflitos recorrentes nos últimos 15 anos, foram por volta de seis embates, o último iniciado no sábado, com ataques surpresas dos representantes do Hamas. Hamas x Israel: resposta de Israel Após os ataques iniciais por parte do Hamas, Israel declarou retaliação com ataque bélico e de mísseis na Faixa de Gaza.

Na segunda-feira, as Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram ter retomado o controle de todas as comunidades israelenses nas proximidades de Gaza, na fronteira sul, após o fim dos combates com o Hamas. A resposta israelense deixou mais de 560 mortos, segundo as últimas informações divulgadas por autoridades palestinas. É possível que os militares israelenses realizem outras operações por terra em Gaza. Hamas x Israel: reação internacional EUA declara apoio a Israel e considera fornecer munição A secretária do Exército dos EUA, Christine Wormuth, disse nesta segunda-feira, 9, que seria necessário financiamento adicional do Congresso para que o Departamento de Defesa fornecesse munições a Israel.