Dezenas de estrangeiros mortos, feridos ou sequestrados pelo Hamas em Israel

Segundo o balanço da AFP, as autoridades de seus respectivos países confirmaram as mortes de mais de 160 cidadãos estrangeiros, incluindo muitos que também tinham cidadania israelense.

Na Faixa de Gaza, as autoridades de saúde informam pelo menos 2.750 mortos nos bombardeios israelenses lançados em represália.

Dezenas de cidadãos estrangeiros foram mortos, feridos, ou feitos reféns desde a ofensiva lançada pelo grupo islamita palestino Hamas contra Israel, que já deixou mais de 1.400 mortos do lado israelense.

O Hamas tomou como reféns 199 cidadãos israelenses, estrangeiros ou pessoas com dupla cidadania em 7 de outubro, de acordo com o balanço mais recente do governo de Israel.

Confira a seguir o balanço de vítimas estrangeiras.

Um homem e uma mulher com dupla nacionalidade brasileira e israelense morreram no ataque do Hamas. Uma brasileira morreu na ofensiva, segundo o Itamaraty.

Pelo menos 30 cidadãos americanos morreram e 13 estão desaparecidos, informou no domingo o Departamento de Estado.

O presidente Joe Biden informou na terça-feira que "entre os retidos pelo Hamas há cidadãos americanos".