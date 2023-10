Israel descarta trégua para envio de ajuda humanitária a Gaza

Um palestino caminha entre os escombros de um prédio destruído por um ataque aéreo israelense no campo de refugiados de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, em 16 de outubro de 2023 Crédito: MOHAMMED ABED / AFP

Israel descartou nesta segunda-feira, 16, uma trégua para permitir a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, onde um milhão de palestinos estavam reunidos no sul do enclave, fugindo dos bombardeios israelenses em represália ao ataque do Hamas. "Os civis não deveriam sofrer as atrocidades" do movimento islamita palestino, disse o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, ao voltar nesta segunda-feira a Israel, depois de visitar vários países da região, em meio à guerra entre Israel e o Hamas, que já deixou milhares de mortos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O confronto entre Israel e o Hamas foi desencadeado após o ataque sangrento de sábado, 7 de outubro, contra o território israelense, no qual morreram mais de 1.400 pessoas, a maioria civis. O grupo islamita sequestrou 199 pessoas, segundo as autoridades israelenses.

Com poucos pertences, em motocicletas, carros, reboques ou em animais, os palestinos fogem para o sul há vários dias. "Sem eletricidade, sem água, sem Internet, sinto que estou perdendo a minha humanidade", disse Mona Abdel Hamid, de 55 anos, que seguia para passagem de Rafah, na fronteira com o Egito. Em Gaza, sitiada desde 9 de outubro por Israel, acontece uma "catástrofe humanitária sem precedentes", afirmou a agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA).

A coordenadora humanitária da ONU para os Territórios Palestinos, Lynn Hastings, lamentou que Israel "associe a ajuda humanitária a Gaza à libertação dos reféns". No sul do enclave, embora a situação continue muito difícil, várias localidades começaram a receber água, após dias de privação de abastecimento por parte de Israel.