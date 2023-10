As forças de Israel e Hamas em números

O conflito entre Israel e Hamas mobiliza um acúmulo de forças de ambas as partes: por um lado, um Estado com poderosas capacidades militares apoiado pelos Estados Unidos e, por outro, grupos armados treinados com o apoio do Irã, um fiel aliado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS, na sigla em inglês), baseado em Londres, as forças armadas israelenses contam com 169.500 efetivos, entre eles 126.000 no Exército terrestre, além de 400.000 reservistas. Destes últimos, cerca de 360.000 foram mobilizados, segundo o 'think tank' israelense INSS. Este Exército conta com o apoio de uma das indústrias armamentistas mais avançadas, especialmente o poderoso sistema de defesa antimísseis: o 'Domo de Ferro'. Em conflito quase permanente desde a sua criação em 1948, Israel conta com cerca de 1.300 carros de combate e outros blindados, artilharia, drones, submarinos e 345 caças, segundo o IISS. Considera-se que Israel possui ogivas nucleares, apesar de o país não declarar oficialmente. O Estado judeu também se beneficia da ajuda constante dos Estados Unidos com um programa de cooperação militar que, em 2021, superava os 125 bilhões de dólares (cerca de R$ 632 bilhões, na cotação atual) desde 1948.

Os Estados Unidos temem uma "escalada" no conflito e o possível "envolvimento do Irã", indicou no domingo a Casa Branca. Washington enviou munições e estacionou no Mediterrâneo Oriental o porta-aviões "USS Gerald Ford".

"Esta é uma séria mensagem dirigida ao Hamas, mas também ao Irã e ao Hezbollah", declarou à AFP, dias atrás, Eva Koulouriotis, especialista independente sobre o Oriente Médio. No sábado, os Estados Unidos ordenaram o envio de um segundo porta-aviões, o "USS Eisenhower", um movimento que aumenta o número de possíveis saídas aéreas, assinala Nick Brown, da companhia de inteligência britânica Janes. Os destróiers, cruzadores, submarinos e outras embarcações de combate que fazem a escolta dos porta-aviões proporcionam "uma ampla gama de capacidades", incluindo defesa aérea, capacidades de comando e vigilância do espaço aéreo, acrescentou Brown à AFP.