Taurinos no pódio? Nascer no início do ano favorece campeões; entenda

"Algum astrólogo para explicar o fenômeno das medalhistas taurinas?" escreveu um internauta no X. Seria coincidência quatro taurinas no pódio brasileiro (veja lista abaixo) ? Pessoas do signo de touro , nascidas entre 20 de abril e 20 de maio, são conhecidas por sua determinação e força de vontade, mas é a ciência que explica esse fenômeno.

Um estudo divulgado no Portal de Revistas da Universidade Católica de Brasília mostrou que, dos 543 atletas pertencentes à delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004, de Pequim 2008 e de Londres 2012, 54,68% nasceram no primeiro semestre.

No basquete masculino o efeito da idade relativa foi mais observado, pois 74,9% dos atletas nasceram no começo do ano. Já na ginástica artística masculina e feminina, 66,6% dos atletas nasceram no começo do ano durante as edições analisadas.



Medalhistas brasileiros em 2024 que nasceram no começo do ano

Os brasileiros que ganharam medalhas nas Olimpíadas de Paris 2024 até agora confirmam em parte a tendência do mês de nascimento observada nas pesquisas.

Dos 17 medalhistas, dez nasceram até o mês de maio — sendo quatro deles taurinas: Rafaela Silva, Rebeca Andrade, Beatriz Souza e Tatiana Weston-Webb.