Tatiana Weston-Webb fatura inédita medalha de prata no surfe feminino de Paris-2024

Brasileira enfrentou a americana Caroline Marks em mar de baixas condições no final da noite desta segunda-feira, 5, no Taiti

Tatiana Weston-Webb é medalha de prata para o Brasil no surfe feminino das Olimpíadas de Paris-2024. A brasileira alcançou a conquista ao ser superada em 10.50 a 10.33 pela americana Caroline Marks na noite desta segunda-feira, 5, no Teahupo'o, no Taiti.

Com um mar desfavorável de poucas e curtas ondas, as duas competidoras tiveram dificuldade em somar pontos e criar oportunidade para isso. Nesse enredo, nas poucas ondas com tubo, a brasileira contabilizou 5.83 e 4.50, enquanto a norte-americana conquistou 7.50 e 3.00.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com a conquista de Tatiana Weston-Webb, o surfe brasileiro finaliza as Olimpíadas de Paris-2024 com duas medalhas somadas. Antes da brasileira, Medina caiu no mar contra o peruano Alonso Correa para conquistar o bronze na categoria masculina. Os dois também enfrentaram adversidades na prova por conta da condição do mar.