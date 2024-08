Conheça Tati Weston-Webb, surfista que defende o Brasil em Paris 2024

Tati Weston-Webb enfrentará a costarriquenha Brisa Henessy por vaga na final do surfe feminino nas Olimpíadas 2024 Crédito: Reprodução/ Jerome BROUILLET / AFP

Tatiana Weston-Webb, de 28 anos, é a única surfista brasileira que permanece na disputa do surfe feminino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A gaúcha criada no Havaí está a uma vitória por medalha. Tatiana dava seus primeiros passos quando pegou suas primeiras ondas. Originalmente, ela representava os Estados Unidos, mas com as Olimpíadas em mente, Weston-Webb defende o Brasil.

Sua mãe é a bodyboarder brasileira Tanira Guimarães e seu pai é um britânico que cresceu na Flórida e por lá se apaixonou pelo surfe. Tati nasceu nas terras de sua família materna, mas se mudou com os pais para a ilha havaiana de Kauai com algumas semanas de vida. Tati Weston-Webb nas Olimpíadas 2024: trajetória no surfe A conexão de Tatiana Weston-Webb com o surfe se intensificou durante sua adolescência. Aos 11 anos ela participou de um filme sobre o esporte, Soul Surfer (2011), como dublê da jovem surfista Bethany Hamilton (interpretada por AnnaSophia Robb). As competições entraram na rotina de Tati neste período. Em 2011, ela celebrou seu primeiro título mundial e também se tornou campeã mundial de juniores, em 2013 e 2014. Tati ganhou a divisão de acesso e foi eleita a revelação da temporada no circuito mundial em 2015.

Três anos depois começou a representar o Brasil nas competições. Sua melhor campanha na Liga Mundial de Surf (WSL) foi em 2021, quando chegou às finais, mas foi derrotada por Carissa Moore na decisão e ficou com o vice-campeonato mundial.

Tati Weston-Webb já participou de outras Olimpíadas? O surfe estreou nas Olimpíadas em 2020, nos Jogos de Tóquio. Esta é apenas a segunda vez que o esporte integra a lista de modalidades olímpicas. Tati esteve presente nas duas edições.