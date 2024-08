Em luta apertada, Bia Ferreira é superada por irlandesa e fica com o bronze no boxe em Paris

A pugilista Bia Ferreira foi superada pela irlandesa Kellie Harrington neste sábado, 3, na semifinal da categoria até 60 kg, e conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris. A luta, que aconteceu na Arena Paris Norte, terminou com o triunfo de Harrington por 4 a 1.

O duelo poderia ter sido uma revanche para Bia Ferreira, que perdeu a final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, justamente para Kellie Harrington, ficando com a medalha de prata.

"Eu queria me despedir com chave de ouro, mas a gente faz um plano e Deus faz outro. Eu já estou muito contente com a minha trajetória. Quem mais queria ganhar era eu, não foi dessa vez mas eu tenho uma missão no boxe profissional e se Deus quiser vou completar ela. Saio muito feliz do olímpico, por tudo que o boxe olímpico me proporcionou, eu sou feliz de mais. Se desse para voltar no tempo eu faria tudo de novo", declarou Bia Ferreira após a luta.