Caio Bonfim ganha prata, primeira medalha do Brasil na marcha atlética

Caio Bonfim celebra medalha de prata após a corrida de 20 km em Paris Crédito: Paul ELLIS / AFP

O atletismo brasileiro estreou nos Jogos Olímpicos de Paris na madrugada desta quinta-feira, 1º (horário de Brasília). E com um resultado histórico para o País. Caio Bonfim ultrapassou a linha de chegada na segunda posição da marcha atlética 20 km e faturou medalha de prata, um feito inédito para o Brasil na modalidade. O atleta terminou a prova com o tempo de 1:19.09, pouco atrás do equatoriano Brian Pintado, com 1:18.55. O espanhol Alvaro Martin, com 1:19.11, completou o pódio. Já outros dois brasileiros, Max Batista e Matheus Corrêa, ficaram na 28ª e 39ª posições, respectivamente.