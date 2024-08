4 momentos de 'attenzione pickpocket' do Brasil nas Olimpíadas 2024

O grito italiano de “attenzione pickpocket” foi repatriado pelos internautas brasileiros nas últimas semanas. O motivo? Representar a frustração nas redes sociais após resultados que o público considerou como um verdadeiro “roubo” nas Olimpíadas 2024.

Do acréscimo de 18 minutos na partida entre Brasil e França ao prejuízo de mais de R$ 1 milhão de Zico - o embaixador do Time Brasil que foi literalmente furtado em Paris, - a lista de infortúnios dos brasileiros (sejam atletas ou não) parece ir além do pódio olímpico.

Confira a seguir uma seleção de quatro momentos marcantes que fizeram os telespectadores em verde-amarelo gritarem: “attenzione pickpocket!” para o resto do mundo.