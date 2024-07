Rafaela Silva nas Olimpíadas 2024: judoca do Brasil busca segundo ouro

A primeira brasileira campeã mundial no judô sofreu racismo após uma derrota, teve depressão, mas se reergueu. Veja mais sobre a vida e trajetória da judoca

Nascida e crescida na Cidade de Deus, uma comunidade carioca da Zona Oeste, a judoca começou sua carreira da modalidade ainda na infância — quando entrou em uma instituição que ensinava o judô e os valores do esporte para crianças carentes.

Olimpíadas 2024: Rafaela Silva começou no judô aos 5 anos

Rafaela Silva é atleta da seleção brasileira de judô, titular da categoria de até 57 kg. Ela nasceu em 24 de abril de 1992, na comunidade da Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Aos cinco anos, começou a praticar a luta na associação de moradores do bairro com sua irmã.

“Tinha dança, futebol e judô. A gente não sabia nem o que era judô. A gente não deu nem importância. Escolhi o futebol, minha irmã escolheu a dança. Só que, quando a gente foi lá se inscrever, o futebol era só masculino”, contou em entrevista ao Globo Esporte.

“A outra opção era o judô, porque eu não queria fazer dança. Eu vi que tinha queda, que tinha luta, e acabei me interessando. Porque eu era uma criança bem agitada, era agressiva, brigava bastante na rua”, relembrou.

Aos oito anos, os pais de Rafaela a levaram para as aulas de judô do Instituto Reação, um projeto de inclusão social fundado pelo judoca Flávio Canto. Lá ela recebeu apoio para participar de campeonatos.

