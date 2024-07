Rayssa Leal conquista o bronze no skate street em Paris-2024

As japonesas Coco Yoshizawa e Liz Akama dominaram a prova, conquistando o ouro e a prata, respectivamente, com pontuações de 272.75 e 265.95

A jovem skatista Rayssa Leal brilhou mais uma vez no cenário internacional, conquistando a medalha de bronze na modalidade street nos Jogos Olímpicos de Paris. Em uma final emocionante, Rayssa garantiu seu lugar no pódio com uma manobra decisiva em sua última apresentação, alcançando uma pontuação total de 253.37.

A competição foi acirrada desde o início, com as atletas demonstrando alto nível de habilidade e técnica. As japonesas Coco Yoshizawa e Liz Akama dominaram a prova, conquistando o ouro e a prata, respectivamente, com pontuações de 272.75 e 265.95. A performance de Rayssa, no entanto, não deixou a desejar e provou mais uma vez por que ela é uma das maiores promessas do skate mundial.