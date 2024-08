Beatriz Souza vence israelense no judô e conquista 1º ouro do Brasil em Paris

Beatriz Souza conquista o 1º ouro do Brasil na Olimpíada de Paris Crédito: Jack GUEZ / AFP

Beatriz Souza saiu de Itariri, no interior de São Paulo, com apenas 13 anos de idade, para ser campeã olímpica aos 26 nos Jogos de Paris. Nesta sexta-feira, a judoca superou a israelense Raz Hershko nos tatames da Arena Campo de Marte e faturou a medalha de ouro, a primeira do Brasil nesta edição das Olimpíadas. Inspirada no seu pai, que também era atleta de judô, Bia alcançou o primeiro lugar do pódio na categoria acima de 78 kg na modalidade. Ela derrotou a israelense em uma luta equilibrada na final ao aplicar um lindo waza-ari sobre a adversária. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Brasil nas Olimpíadas: programação de terça (30/07) a domingo (04/08); CONFIRA