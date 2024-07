Rebeca Andrade: quem é a brasileira que pode quebrar recorde em Paris

No período em que esteve no projeto, a dificuldade financeira foi um desafio para a sua carreira profissional. Em entrevista ao g1 São Paulo, Rosa Rodrigues, mãe de Rebeca, conta que, após um tempo sem treinar, a filha passou a se dedicar ainda mais ao esporte e percorria um caminho de duas horas a pé todos os dias até o local do treino.

Nascida em São Paulo, Rebeca entrou no mundo da ginástica artística aos 4 anos de idade, por meio de um projeto social promovido pela Prefeitura de Guarulhos. No Ginásio Bonifácio Cardoso, ela disputou competições de níveis estadual, nacional e interclubes .

Nessa época, ela já era conhecida pelos técnicos e demais profissionais do Ginásio como “Daianinha de Guarulhos”, apelido que ganhou em comparação com Daiane dos Santos — uma das atletas mais bem-sucedidas no esporte.

Após cinco anos integrando o Programa de Iniciação Esportiva de Guarulho, a carreira de Rebeca alcançou um novo nível. A ginasta assinou contrato com o Flamengo, onde tem vínculo até o fim deste ano, visando participar das Olimpíadas de Paris.

Quem patrocina a Rebeca Andrade?

Apesar de sua relação com o esporte, Rebeca Andrade conquistou um espaço que vai muito além da ginástica artística. Ao longo dos 20 anos na modalidade, atrai a atenção de empresas que atuam em diferentes setores, como moda, beleza e alimentos.

Com o ciclo para Paris 2024 se aproximando, a atleta coleciona patrocínios de marcas famosas como Panasonic, Adidas, Riachuelo, Volvo, Vult, Medley, Hemmer e outras. Toda essa atenção publicitária se deve ao carisma e ao sucesso da carreira de Rebeca, que utiliza seus valores para se posicionar e se conectar com as pessoas.

Atrelado a isso existe ainda o reconhecimento da ginasta Simone Biles: durante o pódio do Mundial de 2023, Rebeca ficou com o ouro e Simone com a prata. Então, a estadunidense fez um gesto como se estivesse passando a coroa para Rebeca. A atitude atraiu ainda mais holofotes para a brasileira.

