Augusto Akio conquista bronze para o Brasil no skate park em Paris

O skatista Augusto Akio conquistou a medalha de bronze para o Brasil na final do Skate Park nesta quarta-feira, 7. O brasileiro conseguiu uma nota 91,85 e ficou no terceiro lugar mais alto do pódio da Olimpíada de Paris 2024.



