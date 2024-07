Willian Lima perde final do judô, mas conquista medalha de prata para o Brasil

A primeira foi contra o uzbeque Sardor Nurillaev, depois, o brasileiro passou por Serdar Rahimov, do Turcomenistão e, por fim, ganhou de Baskhuu Yondonperenlei, da Mongólia. Na semifinal, venceu de Gusman Kyrgyzbayev, do Cazaquistão

O judoca brasileiro Willian Lima perdeu a final da categoria de até 66kg do judô neste domingo, 28, mas conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Esta é a primeira conquista do País.

Entenda o histórico do judô nas Olimpíadas

Disputado pela primeira vez nos Jogos Olímpicos Tóquio 1964, o judô faz parte das 48 modalidades dos Jogos Olímpicos Paris 2024, que acontece até o dia 11 de agosto.

As lutas estão sendo realizadas na Arena do Campo de Marte, na capital francesa. Com 13 atletas classificados, o Brasil tem representantes em 13 das 14 categorias dos Jogos. No total, são 372 competidores, sendo 186 homens e 186 mulheres.