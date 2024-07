Brasil faz história e fica com bronze na ginástica artística por equipes

Rebeca Andrade brilhou no salto com nota de 15.100, na final por equipes da ginástica artística em Paris Crédito: Gabriel BOUYS / AFP

Pela primeira vez na história, o Brasil conquistou a medalha de bronze na final da ginástica artística feminina nas Olimpíadas. Na tarde desta terça-feira, 30, na Arena Bercy, a delegação brasileira contabilizou 164.497 pontos em uma disputa emocionante, sendo 41.199 nas assimétricas, 39.966 na trave, 40.966 no solo e 42.366 no salto. Rebeca Andrade foi o principal nome do Brasil nos aparelhos, tendo somado as maiores notas verde e amarela. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No pódio geral, os Estados Unidos de Simone Biles conquistou a medalha de ouro com 171.296 pontos somados e a Itália ficou com a prata após 165.484 pontos somados.