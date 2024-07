Bia Souza nas Olimpíadas 2024: conheça judoca estreante pelo Brasil

O judô foi uma “herança” passada de seu pai, que foi atleta na categoria, para a filha. A ideia de praticar o esporte foi uma alternativa apresentada para a caçula da família, que era descrita como cheia de energia.

“Comecei a fazer judô na Associação Budokan de Peruíbe, que é minha cidade natal. Fiquei lá até os meus 13 anos, quando vim morar em São Paulo. E chegando aqui fiquei um ano na Sociedade Esportiva Palmeiras e depois fui para o Pinheiros, onde já estou há cinco anos”, explica a judoca em entrevista para o seu clube.

Apesar de ser uma novata no cenário olímpico de 2024, Bia Souza não é alheia às vitórias no judô. A brasileira ostenta premiações emblemáticas, como a medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano de Judô Calgary 2023; ouro no Grand Slam de Baku; ouro no Open de Varsóvia; prata no Open de Perth; e bronze nos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023.

Uniforme do Brasil nas Olimpíadas: VEJA quem fez e por que causou polêmica



Bia Souza nas Olimpíadas 2024: prêmio de melhor judoca

As suas vitórias em 2023, elencadas acima, alçaram a atleta ao posto de melhor judoca no Prêmio Brasil Olímpico, a principal premiação do esporte olímpico nacional. Souza foi premiada na categoria peso pesado (+78 kg).

“Ainda sem palavras, mas muito feliz e emocionada de ser eleita a melhor atleta do judô em 2023 pelo Comitê Olímpico do Brasil. Um prêmio que vem para coroar uma temporada cheia de desafios e grandes conquistas para mim”, escreveu Beatriz em sua rede social.