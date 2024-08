Medina vence peruano e conquista bronze do surfe masculino de Paris-2024

Repórter do caderno de Esportes

Brasileiro foi para a disputa do terceiro lugar no pódio após não conseguir pegar onda na semifinal diante do australiano Jack Robinson

O Brasil alcançou mais uma medalha na noite desta segunda-feira, 5, de Olimpíadas de Paris-2024. Gabriel Medina conquistou o bronze ao vencer o peruano Alonso Correa por 15.54 a 12.43 em Teahupo'o, no Taiti. O resultado foi somado após o brasileiro cair para a segunda disputa final do dia por não conseguir surfar uma segunda onda na semifinal diante do australiano Jack Robinson.

Na disputa pelo bronze, o mar ainda não foi completamente favorável ao brasileiro, mas ele conseguiu alcançar boas notas, com a primeira onda em 7.77 e a segunda em 7.77. O adversário iniciou a disputa com uma nota mais alta, de 6.83, mas posteriormente só somou 5.60, não conseguindo se sobressair diante de Medina.

O Brasil ainda vive uma busca por ouro no surfe com Tatiana Weston-Webb. Após superar a costa-riquenha Brisa Hennessy, a brasileira vai cair no mar logo mais às 21h57min pela final olímpica contra a americana Caroline Marks.