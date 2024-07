Olímpiadas: conheça os 10 atletas com mais medalhas na história

Com grande hegemonia americana, no top 10 de atletas com mais conquistas, quatro são oriundos dos Estados Unidos. Confira quem são os nomes com mais conquistas de medalhas desde 1896, na primeira edição, até hoje.



Olimpíadas: os atletas com mais medalhas

Além dos atletas americanos de destaque, o Japão é o segundo país com mais medalhistas em destaque - com dois nomes. Sem contar o nome de Phelps, quem ocupa a segunda colocação é a atleta da antiga União Soviética, Larissa Latynina, que na ginástica artística acumulou 18 medalhas.

Confira os 10 maiores medalhistas olímpicos da história: