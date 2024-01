Pedro Rocha "dispensa" férias e mantém rotina de treinos no Pici de olho em 2024

O camisa 32 tem cumprido expediente no Centro de Excelência Alcides Santos para fazer trabalhos físicos sob orientação de profissionais do Leão. O volante Hércules, que se recupera de cirurgia no ligamento cruzamento anterior do joelho — a mesma lesão sofrida pelo atacante no início do ano —, tem sido a companhia de Pedro Rocha no dia a dia.

Após o último compromisso do Tricolor em 2023 — a vitória por 2 a 1 sobre o Santos , na Vila Belmiro, pela Série A —, no dia 6 deste mês, o elenco foi liberado, com previsão de reapresentação em 10 de janeiro. Enquanto muitos jogadores viajaram para a terra natal ou para o exterior, Pedro Rocha retornou à capital cearense e tem ido diariamente à sede do clube.

De contrato renovado para 2024 , Pedro Rocha quer retomar as boas atuações com a camisa do Fortaleza na próxima temporada e não pretende poupar esforços para isso. O Esportes O POVO apurou que o atacante de 29 anos abdicou do período de férias em dezembro e mantém rotina de treinos no Pici para se preparar para o ano que vem.

O camisa 32 chegou ao Tricolor em meio à luta contra o rebaixamento na Série A do ano passado e se tornou peça importante no time de Juan Pablo Vojvoda, inclusive ganhando espaço como titular. Disputou 13 jogos, marcou três gols e deu quatro assistências.

A atitude do jogador foi vista de forma positiva pelo departamento de futebol do Fortaleza, que valoriza o esforço do atacante para iniciar 2024 em boa forma, ampliando o período de preparação, já que o Tricolor terá apenas dez dias entre o começo da pré-temporada e a estreia no Campeonato Cearense, diante do Horizonte, no dia 20 de janeiro.

Na última segunda-feira, 18, por exemplo, o novo executivo de futebol, Bruno Costa, esteve no Pici pela primeira vez e encontrou a dupla na academia. O dirigente, acompanhado pelo presidente Alex Santiago e pelo gerente de futebol Daniel de Paula Pessoa, teve breve conversa com Pedro Rocha.

O bom desempenho gerou expectativa positiva para 2023. A temporada começou com gol na vitória por 2 a 0 sobre o Iguatu, em 14 de janeiro, pelo Campeonato Cearense. Exatamente um mês depois, porém, Pedro Rocha sofreu ruptura completa do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo, associada a uma lesão no menisco, no triunfo sobre o Bahia, em Salvador, pela Copa do Nordeste.

O atacante passou por cirurgia no início de março e deu início ao longo processo de recuperação — a previsão era de retorno em oito meses. No início de outubro, voltou a participar das atividades com o restante do elenco no Centro de Excelência Alcides Santos. No mesmo mês, foi relacionado para uma partida, curiosamente contra o próprio Bahia, novamente na Fonte Nova, desta vez pelo Campeonato Brasileiro.

O retorno aos gramados foi em 1º de novembro, na derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela competição nacional. O camisa 32 também foi acionado nos empates contra Athletico-PR (1 a 1), na Arena da Baixada, e Palmeiras (2 a 2), no Castelão. Pedro Rocha terminou 2023 com 12 jogos disputados e um gol anotado.