Com lesão confirmada no joelho esquerdo, Hércules ficará fora por cerca de nove meses

O Fortaleza perdeu um dos principais jogadores para o restante da temporada. O volante Hércules sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico, na noite deste domingo, 9, no Castelão, e, após exames realizados nesta segunda-feira, 10, teve lesão confirmada no Ligamento Cruzado Anterior (LCA).

Com isso, o atleta de 22 anos precisará passar por cirurgia, que deverá acontecer nos próximos dias, e o tempo de recuperação previsto é de até nove meses. Hércules já está sob supervisão intensiva do departamento médico do Leão do Pici.

Por volta dos 35 minutos da etapa inicial do jogo diante do Furacão, o volante sofreu uma entorse no joelho esquerdo após enroscar a perna no gramado da Arena Castelão, que vem sofrendo críticas pelas más condições. Ele precisou ser substituído e fez tratamento com gelo ainda no vestiário do estádio.