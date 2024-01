"Vai ter presente de Natal", afirma Marcelo Paz sobre contratações no Fortaleza

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz revelou com exclusividade ao Esportes O POVO nesta quinta-feira, 20, que planeja anunciar contratações para fazer o “Natal do tricolor mais feliz”. O dirigente estuda a contratação de três atletas para o início da temporada, sendo um goleiro, um zagueiro e um meio-campista, para atuar como camisa 10 do Leão do Pici na temporada.

“Vai ter presente de Natal. Com certeza, em breve, estaremos anunciando algum nome para que o Natal do tricolor seja ainda mais feliz […] Tem nomes que estamos procurando e conversando”, disse.

Marcelo Paz ainda explicou que as contratações do Fortaleza para 2024 serão pontuais, devido à manutenção de 90% do elenco do Tricolor do Pici. Os atacantes Yago Pikachu e Guilherme são as únicas operações tratadas abertamente pelo mandatário atualmente. Em entrevista à Rádio O POVO CBN, explicou que não falaria sobre especulações, ao ser questionado sobre o zagueiro Alexander Barboza, do Libertad-PAR.