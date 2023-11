Apático, Fortaleza perde para o Atlético-MG e engata terceira derrota seguida na Série A

Otávio e Zé Welison disputam lance no jogo Atlético-MG x Fortaleza, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023 Crédito: Pedro Souza / Atlético

O Fortaleza foi superado pelo Atlético-MG por 3 a 1 na noite desta quarta-feira, 1º, na Arena MRV, em jogo da 31ª rodada da Série A 2023. Os gols do duelo foram marcados por Paulinho (2x) e Hulk para o Galo, e Lucero para o Leão.

Com o resultado, o time de Vojvoda chega a terceira derrota consecutiva na competição nacional e se distancia ainda mais do G6. O Tricolor segue na nona posição, com 42 pontos somados. O próximo compromisso da equipe será no domingo, 5, diante do Flamengo, na Arena Castelão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Atlético-MG x Fortaleza: o jogo Por atuar em casa, o Galo tomou as rédeas da partida nos minutos iniciais. O Leão, por sua vez, pouco criou e esbarrou na bem postada defesa alvinegra. A postura atleticana, inclusive, surtiu efeito. Aos 15 minutos, Paulinho construiu jogada com Rubens, que alçou a bola na área para o próprio camisa 10 finalizar e balançar as redes da Arena MRV.