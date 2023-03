Pedro Rocha, do Fortaleza, passa por cirurgia de reconstrução do ligamento do joelho

Titular do Fortaleza nos primeiros jogos da temporada, o atacante Pedro Rocha foi submetido a cirurgia de reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho esquerdo. O procedimento foi realizado na última segunda-feira, 6.

A cirurgia foi bem sucedida e o atleta recebeu alta na tarde desta terça-feira, 7. Pedro já iniciou o protocolo de recuperação com o Departamento Médico do Leão do Pici e tem reabilitação completa prevista para oito meses. Portanto, as chances de retorno do atleta ainda nesta temporada são remotas.

Sobre o assunto Fortaleza segue preparação para duelo contra o Cerro Porteño

Rival do Fortaleza na Libertadores, Cerro Porteño está invicto em 2023

Fortaleza confirma mais de 33 mil torcedores para jogo contra Cerro Porteño

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O camisa 32 sofreu um entorse no joelho esquerdo, que ocasionou a ruptura completa do LCA associado a lesão no menisco, na vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, no dia 14 de fevereiro, pela Copa do Nordeste. Desde então, Pedro Rocha realizou trabalhos pré-cirúrgicos, para na sequência passar por cirurgia de reconstrução.

O jogador de 28 anos chegou ao Tricolor do Pici em agosto de 2022 e firmou contrato até o final deste ano, com opção de renovação por mais uma temporada. Ao todo, ele realizou 22 partidas com a camisa do Fortaleza, marcou quatro gols e deu quatro assistências.

Nas redes sociais, Pedro Rocha distribuiu agradecimentos aos médicos e ao clube cearense, pelo apoio prestado neste período. Nos comentários, alguns jogadores do Fortaleza deram força ao companheiro.



Tags