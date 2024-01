Faturamento do Fortaleza cresce de R$ 24 milhões para R$ 320 milhões em sete anos

“Começamos com R$ 24 milhões, que era o orçamento do Fortaleza em 2017, e chegamos a R$ 320 milhões, que é o que a gente deve realizar em 2023”, afirmou Paz.

CEO da SAF do Fortaleza , Marcelo Paz revelou no programa Esportes do POVO , da Rádio O POVO CBN , a estimativa de faturamento do Tricolor em 2023. Durante a entrevista, realizada na manhã desta quarta-feira, 20, o diretor afirmou que o balanço do Leão, que estava previsto para R$ 208 milhões inicialmente, deve atingir os R$ 320 milhões de receitas.

Os números oficiais da temporada de 2023 ainda estão em fase de consolidação contábil para ser divulgado em breve no balanço financeiro. As cotas de premiações e direitos de transmissão das competições correspondem às maiores fontes de receitas previstas. O clube também conta com o suporte da torcida e projeta boa arrecadação com o programa de sócio-torcedor. A meta é atingir 50 mil sócios em 2024.

“As lojas faturavam 600 mil reais por ano. Em 2022 faturaram R$ 30 milhões. [...] O sócio-torcedor, quando entramos tinham 7.500 sócios. Hoje, temos 42 mil sócios-torcedores. [...] A base também recebeu os maiores investimentos de sua história e vai continuar recebendo”, destacou o CEO.

A partir de seu retorno à elite do futebol nacional, o Leão do Pici conseguiu obter um grande crescimento nas propostas orçamentárias. No primeiro ano pós-acesso, em 2019, clube faturou R$ 120,4 milhões. Já em 2020, o valor apresentou uma queda para R$ 86 milhões devido à pandemia.

Em 2021, o clube atingiu R$ 175 milhões de receitas. Para 2022, as cifras passaram para R$ 267,8 milhões, que se mantinha como o maior da história do escrete vermelho-azul-e-branco.

Veja o faturamento do Fortaleza nos últimos 6 anos:

2017: R$ 24,4 milhões

2018: R$ 51,6 milhões

2019: R$ 120,4 milhões

2020: R$ 86 milhões

2021: R$ 175 milhões

2022: R$ 267,8 milhões