Novo executivo de futebol, Bruno Costa inicia trabalhos no Fortaleza visando 2024

Novo executivo de futebol do Fortaleza, Bruno Costa iniciou suas atividades no Centro de Excelência Alcides Santos nesta segunda-feira, 18. No Pici, o dirigente foi recepcionado pelo presidente do clube, Alex Santiago, CEO, Marcelo Paz, e gerente de futebol, Daniel de Paula.

Na oportunidade, o profissional conheceu as instalações físicas do clube, como salas de preleção, da Comissão Técnica e CIFEC, além de ter seu primeiro contato com alguns funcionários tricolores. Durante a visita, ele ainda conversou com os jogadores Hércules e Pedro Rocha, que seguem realizando atividades na academia.